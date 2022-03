Lorsque votre aventure a débuté dans Elden Ring, une mort certaine vous attendait dans un lieu coupé du reste de la carte. Cet endroit, nommé la Chapelle de l’anticipation, est visible au loin depuis la Nécrolimbe, bien que l’on remarque que cette zone est totalement isolée du reste de la map, avec aucun chemin terrestre en vue. Mais il existe bien un moyen de retourner sur les lieux, et de prendre votre revanche. Voici comment revenir dans la zone de départ d’Elden Ring.

Comment aller sur la Chapelle de l’anticipation ?

Pour retourner dans cette zone de départ, il faudra vous rendre dans la zones des Quatre beffrois, au nord-ouest de Raya Lucaria.

Dans cette zone, vous verrez quatre beffrois (quelle surprise) avec les trois premiers qui disposent d’un portail de téléportation magique, tandis que le plus surélevé, le dernier, vous donnera accès à une clé-lame-imprégnée.

Redescendez ensuite au troisième beffroi pour activer le portail magique avec la clé-lame que vous venez juste de récupérer.

Vous arriverez alors au nord de la Chapelle de l’anticipation, aux portes de l’arène où vous avez eu droit à votre première mort. C’est le temps du match retour.

Vous ferez donc face au Rejeton greffé, qui reste tout de même assez dangereux bien que vous soyez plus aguerri que la première fois. Ce boss reste tout de même assez sensible et vulnérable aux attaques lointaines, notamment la magie, n’hésitez donc pas à en abuser.

Une fois le boss battu, vous recevrez l’épée à une main Epée droite ornementale, ainsi que le Bouclier bestial doré.

Vous pouvez alors revenir à la chapelle et découvrir que la porte qui été auparavant fermée est désormais ouverte. Vous trouverez alors les l’esprit du Roi des faucons des tempêtes en tant qu’objet-clé, ainsi que les Cendres de Deenh, le faucon des tempêtes.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring ainsi que notre test pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.