Ce trophée est clairement très abordable, et peut être même obtenu sans soucis dès votre première partie. Cependant, on vous donne quelques astuces pour l’obtenir en un clin d’œil. Cela vous permettra de débloquer le succès / trophées Rapide et presque sans douleur Vaincre 5 ennemis en 1 seconde. Voici la suite de notre guide de Devil May Cry 5.

Une belle brochette de démons

Il y a effectivement un passage pour obtenir le trophée ultra rapidement, et c’est pendant la mission 2 avec Nero, ainsi qu’en mode de difficulté humain pour plus de facilité. Sur le premier combat au début de la mission, et après avoir éliminé les trois ennemis, cinq ennemis apparaîtront. Attendez qu’ils s’approchent de vous en groupe, et utilisez ensuite le bras mécanique Helter Skelter sur eux, que vous aurez soigneusement choisi en début de mission via l’onglet personnalisation. Cela éliminera instantanément les cinq ennemis en même temps, et vous permettre d’obtenir le trophée.

En sus, il y a une autre astuce pour permettre obtenir le trophée si vous ne l’avez pas encore eu sur vos différentes parties. Vous pouvez toujours choisir la mission 2 et le costume Super Nero, débloqué après avoir fini le mode de difficulté Dante Must Die. Ensuite, achetez avant de démarrer la mission la compétence Maximum Bet dans la section Devil Bringer de Nero. Une fois cela fait, commencez la mission 2, et regroupez les cinq ennemis qui arrivent après les trois premiers adversaires vaincus, pour leur porter le coup fatal avec la compétence Maximum Bet – il faut que Nero soit en mode démon pour cette compétence bien évidemment -.

A vous le trophée dans ces deux cas, et vous pouvez zieuter la vidéo pour voir comment s’y prendre.