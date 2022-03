Une fois avoir confronté le réel ennemi du jeu, la protagoniste Naoko se retrouve coincée dans un monde parallèle plutôt angoissant. Après avoir avancé un peu dans ces dédales, elles sera finalement confrontée à des shōji munis d’yeux qui l’amèneront dans une salle avec un mur du fond présentant une énigme sous forme de tableau.

Il faudra désormais vous munir de votre pinceau pour dessiner le symbole manquant localisé dans le coin inférieur droit.

Quel motif faut-il tracer dans le tableau ?

Déjà, ne vous acharnez pas à trouver un indice dans la pièce. Il n’y en a pas. Ensuite, n’essayez pas non plus de reconstituer un motif en considérant une à une les cellules du tableau pour essayer de former un tout. Il vous faudra réfléchir par ligne et par colonne contrairement à ce que peut vous dire la protagoniste.

En effet, les cellules situées sur la dernière colonne de droite ou la dernière ligne du bas sont les produits d’une logique appliquée aux deux cellules précédentes. En effet, prenez la première et deuxième cellule de la ligne du haut. Si vous regardez bien, chaque ligne présente uniquement sur une de ces deux cases est reportée sur la troisième.

Autrement dit, pour compléter le motif de la dernière case, vous pouvez soit choisir de prendre en compte les deux cases situées sur la même ligne ou sur la même colonne. Repérez les traits qui n’apparaissent qu’une seule fois, et répétez-les sur votre dessin.

Pour ceux qui l’auraient devinés, il s’agit en effet d’appliquer la logique de l’opérateur XOR. Voici la solution :

Si vous voulez connaître nos impressions sur le jeu d’Endflame ou être simplement curieux par rapport à ce dernier, on vous renvoie vers notre test dédié à Ikai.