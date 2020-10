Défis de la Semaine 10 | Guide Fortnite Saison 4

Les fêtes d’Halloween battent leur plein dans Fortnite mais en parallèle, l’événement de fin de saison se prépare avec l’arrivée prochaine du méchant Galactus. Mais pour l’heure, de nouveaux défis, plutôt simples cette semaine, vous aident et viennent combler un vide un peu présent malgré l’ajout des nouveautés de l’événement Cauchemars.

Une fois encore, 7 nouveaux défis sont à réaliser cette semaine rapportant chacun 25 000 EXP pour les 6 premiers défis et 50 000 EXP pour le dernier défi soit au total 225 000 EXP à remporter, de quoi monter de nouveaux niveaux avant la fin de la saison prévue pour dans 1 mois.

Défis de la Semaine 10

Cette semaine, un seul défi vous est proposé avec de l’aide pour y arriver plus facilement. Cette semaine, les défis proposés ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont :

Fouiller des coffres au Nord de New York (7).

Réussir des éliminations à Lazy Lake (3).

Collecter du métal à Slurpy Swamp (200).

Attraper du poisson au Lac Coeur (7).

Eliminer des adversaires en les percutant avec des véhicules (1).

Aller en bateau de La Flottille à L’Autorité en moins de 4 minutes (1).

Parcourir 20 000m dans un véhicule (20 000). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs.



Pour certains défis, il vous faudra vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit particulier. Vous trouverez en fin d’article une carte récapitulative de tous les lieux nécessaires pour réaliser ces défis.

Quelles sont nos astuces pour réussir le défi le plus complexe ?

Eliminer des adversaires en les percutant avec des véhicules

Le seul défi un tant soit peu compliqué cette semaine consiste en un timing précis. Il vous faudra pour cela vous rendre en mode compétitif (Solo, Duo ou Sections), là où les voitures sont toutes disponibles, et vous munir de l’une d’entre elles. A vous de choisir une zone où plusieurs joueurs ont accosté. Une fois en voiture, dirigez-vous à fond les ballons vers un adversaire.

S’il n’a pas anticipé votre arrivée en construisant une protection ou s’il ne commence pas à vous tirer dessus, vous aurez alors peut être la chance de lui « rouler » dessus et de l’éliminer afin d’obtenir les 25 000 EXP. Pour trouver une voiture plus facilement, rendez-vous dans les villes surtout plutôt que dans les plaines.

La carte de la Semaine 10

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette dixième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant les défis de la semaine prochaine, vous pouvez visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !