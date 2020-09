Défis de la Semaine 4 | Guide Fortnite Saison 4

Les semaines se suivent et se ressemblent. Après une mise à jour ayant fait la part belle à Stark Industries la semaine dernière, voici l’heure de nouveaux défis accompagnant l’éveil de Tornade.

Pour cette quatrième semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant chacun 25 000 EXP et 50 000 EXP pour le défi à 4 joueurs pour un total de 225 000 EXP. Suivez le guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible.

Cette semaine, les défis sont plutôt simples à réaliser. Outre les rituels fouiller des coffres et réussir des éliminations, vous trouverez des défis comme pirater des robots Stark (pour cela, les mettre K.O. et s’approcher d’eux pour les pirater) par exemple.

Défis de la Semaine 4

Quelques uns des défis proposés cette semaine nécessitent de l’aide pour pouvoir être terminés plus rapidement. Nous vous proposons des guides dédiés à ces défis en gras dans la suite de cet article. Faisons le point sur les défis présents cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi :

Fouiller des coffres à Slurpy Swamp (7).

Réussir des éliminations à Weeping Woods (3).

Infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir rebondi sur un parapluie à Sweaty Sands (100).

Détruire les caissons à la Collection (3).

Pirater des robots Stark à Stark Industries (5).

Détruire des collecteurs (20).

Infliger des dégâts avec les restes d’un collecteur (10 000). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs



Si pour un défi, vous avez besoin de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit, vous pouvez utiliser les guides mis à votre disposition afin de les localiser. De plus, vous trouverez en fin d’article une carte récapitulant tous les lieux et ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis.

A noter que la plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne et le sont d’ailleurs plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, les voitures, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus compliqués ?

Détruire des Collecteurs

Les Collecteurs ont fait leur apparition lors de la mise à jour Stark Industries de la Saison 4. Ils sont créés par les Gloutons, qui leur ressemblent mais en bien plus gros. Ces petits robots envoyés par Galactus pour préparer son arrivée tournent donc autour des Gloutons mais attention si vous vous confrontez frontalement à eux, vous perdrez très rapidement. Mieux vaut être bien préparé car les dégâts sont assez élevés. Il vous faudra user de patience et tourner autour d’eux pour les éliminer.

Si vous parvenez à détruire 20 Collecteurs en une ou plusieurs parties, vous validez le défi et gagnez les 25 000 EXP. A noter toutefois que les Gloutons se font rare sur l’île du Battle Royale. Repérez dans le ciel des faisceaux de lumière rouge pour les trouver. Nous avons réalisé un guide pour les trouver plus facilement.

Sachez également que tant que vous n’aurez pas détruit leur « père », le Glouton, il produira en continu des robots Collecteurs. Ne vous privez pas pour réussi ce défi en une seule fois et en évitant les attaques des Gloutons.

Infliger des dégâts avec les restes d’un collecteur

Une fois éliminés, les Collecteurs explosent (veillez à vous éloigner en conséquence) et laissent derrière eux une arme nommée Reste d’un Collecteur. Il vous suffira d’en ramasser un et d’infliger 10 000 points de dégâts en une ou plusieurs parties pour valider le défi et ainsi récupérer les 50 000 EXP. A noter que ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs afin d’aller plus vite.

La carte de la Semaine 4

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette quatrième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant les défis de la semaine prochaine, n’hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !