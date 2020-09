Défis de la Semaine 3 | Guide Fortnite Saison 4

La saison 4 dédiée aux super-héros est à présent bien lancée et Fortnite ne compte pas s’arrêter là. Après avoir ajouté plusieurs petits lieux rendant hommages aux héros de l’univers Marvel, c’est un énorme complexe regroupant notamment Stark Industries qui a fait son apparition. Vous y trouverez notamment Iron Man qu’il vous faudra affronter pour récupérer ses pouvoirs surpuissants.

Pour cette nouvelle semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant chacun seulement 25 000 EXP pour un total de 175 000 EXP. Suivez le guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible.

Défis de la Semaine 3

Quelques uns des défis nécessitent parfois de l’aide pour pouvoir être terminés rapidement. Vous retrouverez ces guides dans la suite de cet article. Faisons le point sur les défis présents cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi :

Fouiller des coffres à Steamy Stacks (7).

Réussir des éliminations à Retail Row (3).

Collecter du bois à Weeping Woods (500).

Visiter le Piton de la Panthère (1).

Infliger des dégâts avec des explosions de pompe à essence ou de bidon d’essence (250).

Placer des pièges de feu (3).

Eliminer Iron Man à Stark Industries (3). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs.



Si pour un défi, vous devez vous rendre dans un certain lieu notable ou un quelconque lieu-dit, vous pouvez utiliser nos guides afin de les localiser. De plus, vous trouverez une carte récapitulative de tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis à la fin de ce guide.

A noter que la plupart des défis sont réalisables en Foire d’Empoigne et le sont plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, les voitures, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus compliqués ?

Visiter le Piton de la Panthère

Le Piton de la Panthère se trouve au lieu notable Règne de la Panthère, apparu il y a quelques jours sur l’île de Fortnite. Proche de Misty Meadows, il s’agit d’une énorme statue de panthère noire. Le lieu précis Piton de la Panthère précise ici le sommet de sa tête.

Posez-vous dessus en atterrissant du bus ou utilisez la faille disponible à proximité pour vous poser dessus et valider le défi vous octroyant les 25 000 EXP associés.

Infliger des dégâts avec des explosions de pompe à essence ou de bidon d’essence

Les stations services existant depuis plusieurs saisons ont pris considérablement un autre rôle depuis l’avènement des véhicules il y a quelques semaines.

Pour ce défi, il vous faudra profiter de la présence de joueurs pour leur infliger des dégâts en faisant exploser une pompe à essence à côté d’eux. Vous pouvez également vous servir d’un bidon d’essence que vous lancerez dans leur direction ou en le faisant exploser pour leur infliger des dégâts.

Infligez 250 points de dégâts en une ou plusieurs parties pour valider le défi et gagner les 25 000 EXP.

Eliminer Iron Man à Stark Industries

Stark Industries est un nouveau lieu de la mise à jour v14.10. Posé sur l’énorme bloc ayant écrasé Frenzy Farm, le lieu regorge de technologies et surtout de robots Stark. En fouillant bien, vous pourrez également trouver l’inventeur le plus célèbre des Avengers, Tony Stark aka Iron Man.

Trouvez-le et éliminez-le pour lui voler ses pouvoirs mythiques ainsi qu’une carte de coffre-fort promettant du butin garni. Bien qu’il bouge un peu partout, le boss se trouve très souvent dans une salle de contrôle au dernier étage du gros bâtiment. Il vous attaquera à base de rayons lasers et d’une attaque surpuissante pouvant vous éliminer en un seul coup.

Une fois éliminé, le boss vous donnera son stock de pouvoirs à savoir :

Les gantelets à répulsion d’Iron Man : inflige 20 points de dégâts à un joueur même situé loin.

L’uniray d’Iron Man : pouvoir nécessite une recharge longue infligeant de lourds dégâts et détruisant des constructions.

Pour réussir le défi, vous devrez l’éliminer 3 fois et ainsi récupérer les 25 000 EXP. A noter que ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs.

La carte de la Semaine 3

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette troisième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d'objets afin de réussir le plus vite possible cette troisième semaine de défis. Une carte proposée par l'internaute @SquatingDog :