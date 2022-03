Les Cendres sont toujours utiles dans Elden Ring, et il en existe de toutes sortes. Alors autant les chercher rapidement pour voir celles qui nous conviennent le mieux, autant dire qu’en trouver deux au même endroit est forcément intriguant. C’est le cas des Cendres de chimère ailée et et de la Parfumeuse Tricia, qui se trouvent à l’intérieur du même donjon. Voici comment les trouver.

Où trouver les Cendres de chimère ailée et de la Parfumeuse Tricia ?

Emplacement : Catacombes des aberrations, Plateau Atlus

Une fois dans les catacombes, progressez simplement jusqu’à arriver dans un grand espace par des escaliers, où vous verrez à votre droite une zone remplie de chimères ailées qui dorment.

Sautez dans cette salle et tuez les chimères aux alentours avant de récupérer l’objet au sol, qui n’est autre que les Cendres de chimères ailée.

Puisque vous ne pouvez pas remonter, prenez le seul chemin qui s’offre à vous pour atterrir devant un levier à actionner. Tombez ensuite dans la salle devant vous, faites attention aux colosses qui rôdent, et dirigez-vous vers la salle du boss.

Invoquez des Cendres histoire de ne pas faire face seul aux deux ennemis en face de vous, et concentrez-vous en premier lieu sur la Parfumeuse Tricia, puisque celle-ci est très fragile et peut booster la Chimère. Une vois les deux boss vaincus, vous obtiendrez les Cendres de la Parfumeuse Tricia.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.