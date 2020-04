Bienvenue sur notre soluce consacrée à l’une des missions globales de Journey to the Savage Planet : Architecture extraterrestre. Autant vous le dire tout de suite, vous ne pourrez pas passer à côté des 22 téléporteurs à activer si vous faites le jeu entièrement.

Trouver tous les téléporteurs

La plupart d’entre eux sont compris dans le cheminement global mais certains peuvent être optionnels, notamment dans le 3e biome du jeu. Voyons d’abord les deux téléporteurs propres à votre arrivée sur la planète et présents dans le Site d’atterrissage.

Module d’habitation du vaisseau

Ce téléporteur est commun aux 4 biomes du jeu. Il s’agit en fait de votre point de départ, lieu de vie mais aussi lieu où se trouvent l’imprimante 3D et l’ordinateur de bord. Vous reviendrez ici souvent notamment pour procéder à vos améliorations d’équipement ou pour déposer vos ressources amassées. Le téléporteur se trouve en bas de l’escalier central du vaisseau. Il est d’emblée activé.

Extérieur du Javelin

C’est le premier téléporteur hors vaisseau auquel vous aurez affaire. Il s’activera d’emblée lors de votre première sortie et vous permettra de commencer à voyager.

Passons maintenant à la liste des téléporteurs à retrouver et activer pour cette mission Architecture extraterrestre. Vous trouverez ici la localisation exacte de ces structures ainsi que des indications pour les retrouver facilement et ce biome par biome.

Biome 1 – Site d’atterrissage : 5 téléporteurs

Cristaux géants

Pour trouver ce téléporteur il vous faudra d’abord traverser l’Etreinte glaciaire de Shangtar puis, dans Les contrées verdoyantes de Zyl, tournez à gauche pour passer sous une arche de pierre et trouver 4 Flollusques (inférieurs).

Au fond de cette zone appelée les Cristaux géants de la folie, se trouve une grosse structure de pierre circulaire contenant une boule flottante en son centre, que vous pourrez activer. Il s’agit de votre premier téléporteur extraterrestre en tant que tel.

Cratère du météore

Vous arriverez au niveau de ce téléporteur juste avant votre premier combat avec des Brocherrants afin d’obtenir votre premier alliage extraterrestre dans la Crevasse tranquille de tranquillité. Passez les Picobulbes sans encombre (ou lancez leur des grenades) et activez-le. De ce point, vous pourrez aussi aller chercher le booster pour vos propulseurs.

Les falaises du Mont Gzarfyn

Pour atteindre ce téléporteur, il vous faudra user de votre grappin et des fleurs à grappin associées, que vous trouverez sur les bords des plateformes dans la zone des Cristaux géants de la folie. Une fois arrivé sur une plateforme large, montez encore en vous aidant des balanes à grappin afin de rejoindre la zone des Falaises du Mont Gzarfyn et son téléporteur associé, juste avant le combat contre Cauchomard.

Le bront brisé

Ce téléporteur vous permettra de quitter le premier biome du jeu pour vous rendre dans Les champs agités, juste après votre combat contre Cauchomard et la récupération de l’échantillon du sanctuaire. Vous trouverez un chemin sur votre gauche, mais vous ne pourrez l’emprunter pour l’instant. Activez le téléporteur pour vous rendre directement au biome 2.

Entrée de la tour

Vous aurez l’occasion d’activer ce téléporteur quand vous rentrerez dans la dernière phase du jeu. Il s’agit en fait d’un téléporteur caché derrière la Porte de la tour, au bout du chemin inaccessible plus tôt (et décrit ci-dessus). Utilisez le téléporteur du Bront brisé pour y retourner et utilisez votre grappin sur les fleurs à grappin pour réussir à y entrer.

Biome 2 – Les champs agités : 5 téléporteurs

Débris planétaires

Vous activerez automatiquement ce téléporteur à votre arrivée dans le deuxième biome du jeu : Les champs agités. Contenu dans une petite pièce, il sera votre point de départ à l’exploration de ce biome radicalement différent du premier.

Abîme pourrissant

Pour trouver ce téléporteur, vous devrez user de patience mais surtout de votre arme. Trouvez la zone de l’Abîme pourrissant et descendez en son centre pour trouver un téléporteur rouge. Il vous fait peur ? Vous avez raison ! Il vous demandera un combat intense contre toutes les sortes de créatures que vous aurez rencontrées jusqu’à présent. Une fois que vous aurez triomphé, activez-le pour pouvoir l’utiliser.

Champignon de Si’ned VII

La découverte de ce téléporteur se fera après une longue ascension dans La face cachée gazeuse. Cachée dans la montagne, vous trouverez une falaise contenant des balanes à grappin. Hissez-vous pour débarquer dans une zone rougeâtre contenant le téléporteur en son sein. Activez-le pour profiter de ses services.

Surplomb pourrissant

Vous tomberez sur ce téléporteur en suivant la série de rails menant au nid de la matriarche dans la région de l’Arbre virulent de K’Klenai. Activez-le avant de vous attaquer à la reine-mère des Trompemuseaux.

Repaire de la matriarche

Ce téléporteur vous permettra de vous évader vers le troisième biome du jeu, dans le Sanctuaire caustique, après avoir vaincu la matriarche Trompemuseau. Activez-le pour vous retrouver dans le Royaume éthéré.

Biome 3 – Le royaume éthéré : 8 téléporteurs

La Flèche mystérieuse

Vous activerez automatiquement ce téléporteur à votre arrivée dans le troisième biome du jeu, Le royaume éthéré. Contenu dans une petite pièce sur une petite île, il sera votre point de départ à l’exploration de ce biome rempli de mystères et d’îles volantes.

Descente de Xerophilous

Ce téléporteur se trouve au sein d’un petit bâtiment, au milieu de l’eau, proche des premiers scarabées que vous trouverez sur votre route.

Le téléporteur réparé

Vous trouverez ce téléporteur, instable, dans une petite grotte avant de commencer votre ascension des piliers de Xzorgana. Rouge d’abord, vous serez ensuite téléporté à de multiples reprises avant de vous retrouver dans une zone où vous affronterez de multiples créatures avant de libérer un alliage extraterrestre. Ramasser cet alliage vous ramènera près du téléporteur, stable dorénavant. Il s’agit de la mission secondaire Téléportation !

Piliers de Xzorgana

En venant de la Descente de Xerophilous, montez les piliers en vous aidant des balanes à grappin. Une fois sur la terre ferme, vous trouverez ce téléporteur central au centre de cette nouvelle zone pour débuter de multiples chemins dans le jeu.

Les larmes éternelles de T’Bo

Rendez-vous dans la zone où se trouvent de multiples bombodoros. Montez les multiples plateformes tout autour du puits central de la zone pour trouver un peu plus loin ce téléporteur que vous devrez activer avant d’affronter les Amphibrutes.

Fosse des Amphibrutes

Vous trouverez ce téléporteur après avoir affronté les Amphibrutes qui libéreront l’accès au sanctuaire d’écrasement lors de la mission Charge au sol. Il vous permettra de remonter au-delà de cette énorme fosse.

Le chaudron infernal

Petite zone optionnelle, le chaudron infernal sera le siège d’un affrontement avec de multiples Kapyènes. Vous trouverez ensuite ce téléporteur tout en haut d’une petite montagne dans cette zone volcanique.

Le piédestal crépitant

Vous rencontrerez à coup sûr ce téléporteur en réalisant la mission principale permettant de stabiliser les fruits électriques. Activez-le avant d’affronter la horde d’oiseaux globe infectés.

Biome 4 – Au sein de la Flèche : 2 téléporteurs

Le vestibule moite

Vous activerez automatiquement ce téléporteur quand vous débarquerez dans la dernière zone du jeu : Au sein de la flèche, avant d’entamer votre descente vers l’affrontement final du jeu.

Etage 4 de la chambre forte

Ce téléporteur s’activera automatiquement lorsque vous aurez vaincu Teratomo, le dernier boss du jeu. Il se trouve dans la pièce qui fut le siège de votre affrontement. Vous pouvez d’ailleurs y retourner pour scruter cette créature que vous avez terrassée.

Vous pouvez aussi consulter notre guide complet de Journey to the Savage Planet contenant nos autres soluces et astuces au sujet du jeu.