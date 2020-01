GTA Online : 2 millions de dollars offerts aux joueurs

Ce n’est pas la première fois que les joueurs de GTA Online se voit doté de tels montants, Rockstar Games sait se montrer généreux. Et en plus, aucune manipulation ou autre mission compliquée à remplir, ici il vous faudra simplement vous connecter sur votre compte pour en bénéficier.

GTA Online toujours en forme

Ce sont donc deux millions de dollars qui viendront enrichir votre compte en banque virtuel. Pour cela, il vous faudra simplement vous connecter entre le 30 janvier et le 5 février pour obtenir 1 000 000 GTA$ et le 6 au 12 février pour gagner une nouvelle fois un petit million. L’argent arrivera normalement 72h après votre connexion sur le compte Maze Bank de votre avatar.

Le jeu fait toujours partie des top ventes et n’a pas de mal à garder ses joueurs avec ses mises à jours constantes. Nouveaux véhicules, nouveaux modes de jeu, nouvelles missions de braquage, casino, … La liste des contenus ajouté par les développeurs ne cessent de s’agrandir de mois en mois. Le mois de décembre 2019 a même été le plus gros pic de fréquentation sur le jeu d’après Rockstar Games, même si aucun chiffre exact n’a été dévoilé. On est pas prêt d’entendre parler de GTA VI quand on voit à quel point ce GTA Online est une véritable poule aux œufs d’or.