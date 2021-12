GTA 5 est le jeu qui comptabilise le plus de vues sur Twitch en 2021

On a beau attendre GTA 6 depuis des années, l’engouement autour de GTA 5 ne semble jamais s’affaiblir. En témoigne les différents bilans financiers de Take-Two, qui vend presque 5 millions de copies du jeu chaque trimestre, mais aussi Twitch, où GTA 5 règne en maître, même en 2021.

Une longévité exceptionnelle

C’est en tout cas ce que rapporte Kotaku en se basant sur les outils de mesure de StreamElements, qui montrent que cette année, GTA 5 a été le jeu le plus regardé sur Twitch.

Oui, 8 ans après sa sortie, le jeu est toujours incroyablement populaire sur les plateformes de streaming, notamment grâce à GTA Online et les multiples événements communautaires qui se déroulent autour de cette partie multijoueur. On compterait alors 2,1 milliards d’heures visionnées rien que pour le jeu.

League of Legends serait juste derrière avec 1,8 milliards de vues, suivi de Fortnite, qui atteint aussi le milliard. Et pour trouver un nouveau jeu sortir cette année dans ce top, il faut aller jusqu’à la 18ème place, pour y trouver New World, ce qui est un bel exploit pour le MMO d’Amazon.

Avec GTA 5 qui règne encore sur les charts, on ose imaginer le raz-de-marée sur les plateformes de streaming que va provoquer GTA 6 lors de sa sortie…