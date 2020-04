Grand Theft Auto Online continue de gâté les joueurs après de nombreuses années de services. En effet, en plus des promotions déjà d’application (50 % sur l’atelier de l’arène, 40 % sur le char d’assaut téléguidé Invasion pacifique, 60 % sur l’Ocelot Stromberg, 40 % sur la RC Bandito, 50 % sur la Grotti X80 Proto) et des récompenses doublées lors de certaines épreuves, Rockstar vous offrira un joli montant cash pour toute connexion avant le 30 avril.

500 000 cash, ça vous dit ?

Qui refuserait de voir un demi million de dollars arriver sur son compte en banque Maze sans fournir le moindre effort, si ce n’est de se connecter au jeu avant le 30 avril ? Pas vous en tout cas, on en est certain ! Après votre connexion, l’argent arrivera sous les 7 jours sur votre compte virtuel et vous pourrez donc en profiter pour vous faire plaisir et acheter d’un des véhicules en promotions ou l’atelier de l’arène.