Granblue Fantasy Versus : Les DLC Soriz et Djeeta repoussés au 13 avril sur PC

Prévus pour le 7 avril, les deux prochains contenus additionnels de Granblue Fantasy Versus, ajoutant au roster Soriz et Djeeta, ont été repoussés et ne sortiront finalement que le 13 avril sur PC. Les joueurs et les joueuses PlayStation 4 ne sont pas concerné(e)s par ce report.

Sur Twitter, le réalisateur Tetsuya Fukuhara a expliqué que cette décision avait été prise suite à « un retard dans le développement » et qu’il était « vraiment désolé. »

The reason why GBVS soriz and djeeta on Steam are released on April 13th is due to the development delay. I'm very sorry. https://t.co/6cjojGJp0e

— 福原哲也 (@hiyopi) April 5, 2020