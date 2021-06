Granblue Fantasy Versus : Seox se montre et sera jouable le 13 juillet

Un peu plus de deux mois après l’arrivée d’Eustace, Granblue Fantasy Versus continuera d’étoffer son roster cet été puisque Seox a été officialisé et sera jouable à partir du 13 juillet prochain sous la forme d’un DLC payant (6,99€).

Un nouveau personnage annoncé en août

Comme l’indique Gematsu, tout comme Anre, Seox est un membre des Éternels. Toutefois, il n’utilise pas une lance mais des griffes et sa vitesse pour faire mal à ses adversaires.

Notez que Cygames et Arc System Works ont profité de la diffusion du trailer de Seox pour annoncer que le jeu de combat s’était vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde et qu’un nouveau personnage additionnel sera révélé en août.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC et PlayStation 4.