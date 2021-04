Granblue Fantasy Versus intégrera Eustache au roster le 20 avril

Granblue Fantasy Versus continue de remplir son casting de combattants avec des DLC et nous avait récemment dévoilé l’arrivée d’Eustache. Cygames et Arc System Works nous avaient promis du gameplay pour aujourd’hui, et voici que le nouveau trailer du personnage nous révèle sa date de sortie.

Un prochain personnage révélé en juin

Eustache arrivera donc bien fin avril comme cela était prévu, et plus précisément le 20 avril, dans quelques jours seulement donc. Le personnage nous montre ici toutes ses capacités en vidéo, avec un style qui se différencie des autres dans la mesure où il a recours à pas mal d’objets et un fusil pour combattre.

Le prochain trailer pour le jeu, qui montrera le prochain combattant en action, sera dévoilé en juin, durant les demi-finales du RAGE Granblue Fantasy: Versus 2021 Summer.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC et PlayStation 4.