Gotham Knights montre la Cour des Hiboux en action, mais ne donne pas de date

Gotham Knights était naturellement présent lors du DC FanDome, au même titre que Suicide Squad: Kill the Justice League. Le titre mettant en scène la Bat-Family, sans Batman, était donc là pour nous présenter un nouveau trailer qui s’attarde sur l’histoire, et surtout sur les grands méchants, la Cour des Hiboux.

Les Hiboux sont de sortie

On peut donc voir la mystérieuse organisation se mettre en chasse de Nightwing, Batgirl, Red Hood et Red Robin dans ce nouveau trailer, qui révèle quelques environnements et personnages que l’on va croiser dans le jeu. On comprend alors que la majorité du bestiaire sera composé d’Ergots de différents types, en plus des autres super-méchants traditionnels, comme le Pingouin, décidément partout.

On a également eu droit à un journal de développeur qui revient sur les origines de la Cour des Hiboux, avec quelques bouts d’images in-game à l’intérieur.

Malheureusement, on s’attendait à avoir une date pour le jeu, étant donné qu’il est censé sortir avant Suicide Squad: Kill the Justice League, mais ça ne sera pas pour cette fois.

Rendez-vous en 2022 pour découvrir ce Gotham Knights sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.