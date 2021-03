The Lord of the Rings : Gollum présente une courte vidéo de gameplay

The Lord of the Rings : Gollum n’a pas donné signe de vie depuis un bon moment si ce n’est un report et un partenariat avec Nacon pour la publication. Aujourd’hui, il revient avec « un peu » de gameplay.

Le précieux gameplay

Daedalic et Nacon ont donc dévoilé une nouvelle vidéo qui nous permet de jeter un coup d’œil à cette adaptation des célèbres romans de Tolkien. Présenter comme un jeu action/aventure avec un fort aspect narratif, The Lord of the Rings : Gollum nous fera vivre les aventures du célèbre ancien propriétaire de l’anneau unique.

Comme dans les films de Peter Jackson, Smeagol sera tiraillé entre ces deux personnalités et devra ruser pour parcourir les différents environnements du jeu. L’infiltration sera d’ailleurs une composante majeure du jeu puisqu’il devra notamment échapper à des orcs bien battis.

The Lord of the Rings : Gollum sortira en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.