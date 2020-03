GOG lance ses soldes du printemps

En cette période de confinement, quoi de mieux que de passer le temps à jouer aux jeux vidéo. GOG l’a bien compris et en profite pour lancer ses soldes du printemps avec de nombreuses réductions pouvant atteindre les -90%. Au total, c’est plus de 2500 offres qui sont disponibles jusqu’au 30 mars prochain.

Jette un sou au sorceleur

Comme d’habitude, la plateforme en ligne du studio polonais CD Projekt n’hésite pas à casser les prix sur la saga The Witcher. Des promotions intéressantes sont également proposées sur XCOM 2, qui rejoint pour la première fois GOG avec l’ensemble de ses DLCs, et les bundles éditeurs. Par exemple, si vous souhaitez compléter votre catalogue Ubisoft, vous bénéficierez de 5% de remise supplémentaire en achetant trois titres de l’entreprise française et 10% si vous vous en offrez cinq.

Retrouvez ci-dessous une petite sélection maison des soldes du printemps chez GOG :

Et bien d’autres directement sur leur boutique officielle.