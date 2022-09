God of War Ragnarok : Rick & Morty font de la pub pour le jeu

God of War Ragnarok sort maintenant dans un peu plus de deux mois seulement, et les informations à son sujet sont toujours très maigres. Si certains fans apprécient ce silence, pour mieux être surpris lorsque le jeu sortira, d’autres patientent depuis de nombreux mois à la recherche de la moindre nouvelle image. Game Informer a réussi à obtenir l’exclusivité sur quelques détails sur le jeu, vidéo de gameplay à l’appui, mais ce n’est sans doute suffisant pour celles et ceux qui attendent une grosse présentation du jeu. Mais Sony a visiblement décidé de vendre son prochain gros hit autrement.

C’est donc ça le multivers(us) ?

Adult Swim a diffusé le début de la saison 6 de Rock & Morty hier, et si cela nous intéresse (au delà du fait que Rick & Morty est une série à ne pas manquer), c’est parce qu’une publicité un peu spéciale en collaboration avec PlayStation s’est glissée entre deux bouts d’épisode.

On y voit Rick se prendre pour Kratos avec le crâne rasé et un coup de peinture (sans oublier la fameuse hache Léviathan), tandis que le pauvre Morty joue les faire-valoir en tant qu’Atreus. Et tout ça n’a finalement que pour but de rappeler la sortie de God of War Ragnarok, de manière un peu décalée. De quoi certainement décrocher un sourire aux fans des deux séries, mais il serait temps que PlayStation passe la deuxième en nous parlant du jeu en lui-même.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.