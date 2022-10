God of War Ragnarok : Il faudrait environ 40 heures pour terminer le jeu en entier

Plus qu’un gros mois avant que Kratos et Atreus effectuent leur retour tant attendu dans God of War Ragnarok, ce qui veut dire que les informations à propos de ce nouvel épisode commencent à se faire de moins en moins rares. On a récemment appris que le jeu devrait peser bien lourd dans nos PlayStation, avec un poids estimé à 90 Go, et il est aujourd’hui question de la durée de vie du titre, avec de nouveaux détails en provenance du toujours très bien informé Tom Henderson.

Quelle est la durée de vie de God of War Ragnarok ?

Via l’intermédiaire de son site Insider Gaming, Henderson semble aujourd’hui confirmer une rumeur qui tourne depuis pas mal de temps sur les différents sociaux. L’insider indique qu’il faudrait pas moins de 40 heures pour terminer entièrement God of War Ragnarok, entendez par là finir l’histoire principale et la majorité du contenu annexe.

Pour celles et ceux qui se concentreraient uniquement sur la quête principale, il faudrait environ 20 heures de jeu pour en voir le bout, ce qui est dans les mêmes eaux que le précédent opus. Les sources de Henderson indiquent qu’on aurait droit à 3h30 de cinématiques rien que pour l’aventure principale.

Le contenu annexe de cet épisode promet donc d’être un peu plus conséquent que celui de l’opus sorti en 2018, même si l’on prendra ces estimations avec des pincettes pour le moment.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.