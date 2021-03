Ghost of Tsushima : Daisuke Tsuji (Jin Sakai) exprime avec humour son envie de reprendre son rôle dans le film

L’annonce de l’adaptation de Ghost of Tsuhima au cinéma a fait grand bruit, mais pour le moment, seul le réalisateur du long-métrage est connu. On ignore encore qui incarnera Jin Sakai sur grand écran, mais une chose est sure, c’est que son interprète dans le jeu aimerait beaucoup avoir ce même rôle au cinéma.

If I get to play Jin in the live action Ghost, let it be known that I fully agree to doing butt nudity. https://t.co/WJBPP9gkgb

— Daisuke Tsuji (@dicek2g) March 26, 2021