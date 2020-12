Ghost of Tsushima: Legends ajoute des costumes aux couleurs des héros PlayStation

Nommé et récompensé plusieurs fois lors des Game Awards, Ghost of Tsushima a encore du contenu à dévoiler aux joueurs, surtout à ceux qui jouent à la partie multijoueur du titre, nommée Legends. Sucker Punch et PlayStation dévoilent aujourd’hui de nouveaux costumes pour les avatars, qui rendent ici hommages à quelques autres exclusivités made in Sony.

Un hommage aux autres exclusivités

Les quatre classes de Ghost of Tsushima ont droit un costume, inspiré de certains héros emblématiques de PlayStation. On retrouve alors des skins aux couleurs de God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne. Ces costumes sont gratuits, mais limités dans le temps, puisqu’ils ne seront disponible que jusqu’au 15 janvier 2021.

Pour les récupérer, il suffit simplement de terminer n’importe quelle mission avec chaque classe pour débloquer les costumes. Dépêchez-vous donc de les obtenir avant qu’ils ne soient plus disponibles.