Ghost of Tsushima Director’s Cut présente l’histoire de l’île d’Iki en vidéo

Attendue pour la fin du mois d’août sur les consoles PlayStation, la Director’s Cut de Ghost of Tsushima vient de diffuser une nouvelle bande-annonce. Celle-ci met en avant l’histoire de l’île d’Iki, la toute nouvelle zone qui sera introduite dans cette réédition. Découvrons-la ensemble.

Direction Iki, une nouvelle île

Disponible avec les voix françaises (on vous met la version originale japonaise plus bas), cette bande-annonce nous permet d’en savoir un peu plus sur ce qui nous attend sur l’île d’Iki. La vidéo s’attarde surtout sur le scénario et les personnages que l’on va rencontrer mais l’on peut tout de même apercevoir quelques environnements supplémentaires vers la fin.

Cette Director’s Cut nous permettra de découvrir un pan de scénario supplémentaire. L’histoire nous fera toujours suivre Jin qui va découvrir qu’une mystérieuse tribu mongole s’est implantée sur l’île d’Iki, avec à sa tête, une chamane du nom d’Ankhsar Khatun, qui semble être la grande menace de cette extension.

Rendez-vous le 20 août prochain pour la sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour rappel, il s’agit d’une version optimisée pour la nouvelle génération mais également enrichie de divers contenus. La mise à niveau sera payante si vous possédez déjà le jeu, pouvant aller jusqu’à 29.99€.