Genshin Impact : La version 2.7 est maintenant disponible

La mise à jour 2.7 de Genshin Impact a pris du retard suite à la situation sanitaire compliquée en Chine, mais elle arrive finalement aujourd’hui, après des semaines d’attente. Si cette nouvelle version du jeu n’incorpore pas énormément de nouveautés, elle est tout de même attendue au tournant, ne serait-ce que pour l’arrivée de Yelan, nouvelle héroïne 5 étoiles qui fait son entrée aujourd’hui en jeu.

La nouvelle mise à jour est enfin là

Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 2.7 de Genshin Impact est découvrir la bannière consacrée à Yelan, qui met aussi en avant Barbara, Yanfei et Noelle. Pour en savoir plus sur Yelan, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le personnage. Kuki Shinobu arrivera quant à elle avec la deuxième bannière de la mise à jour, donc d’ici trois semaines.

En guise de compensation pour le temps de maintenant, vous recevrez 600 primo-gemmes, tandis qu’une correction concernant les expéditions vous donnera accès à 5 000 moras, et 12 Fruits du lotus ainsi que 12 Matsutake. On notera que la Sérénithéière est de nouveau fonctionnelle, et il est donc maintenant possible de construire de nouveaux objets pour votre domaine.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.