Genshin Impact : Une manette aux couleurs du jeu va sortir chez 8BitDo

Chongyun au centre de la collaboration

8BitDo a dévoilé une nouvelle manette avec la licence officielle Genshin Impact, qui est compatible avec plusieurs appareils Android (dès Android 9.0) et iOS (à partir de iOS 16.3) , ainsi que PC. Elle est vendue dans un coffre spécial avec son socle de charge, puisqu’il s’agit d’une manette sans fil disposant d’une connexion 2.4G. On retrouve également des boutons supplémentaires sur les poignées, tandis que vous pouvez paramétrer trois configurations différentes et les changer à la volée. Elle disposerait aussi d’une autonomie de 15 heures de jeu pour 2 à 3 heures de recharge.

On remarquera surtout qu’en dehors de sa belle plastique bleue et blanche censée représenter l’élément Cryo du jeu (la glace), elle est surtout associée au personnage de Chongyun. Un choix qui pourra paraître curieux étant donné qu’il existe bien d’autres personnages plus populaires que l’exorciste au sein du jeu (Ganyu, voire Ayaka, quitte à rester en le Cryo), mais les fans du jeune guerrier seront contents. D’autant plus que le coffret contient aussi des petits goodies à l’image du personnage, comme un porte-clé.

La manette n’est pas encore listée chez nous mais elle sortira le 18 décembre prochain sur d’autres territoires, et peut déjà être précommandée sur le site américain d’Amazon.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.