Genshin Impact se la joue film de samouraïs avec son nouveau trailer centré sur Kazuha

On arrive désormais à la moitié de la version 1.6 de Genshin Impact, ce qui veut logiquement dire qu’une nouvelle bannière est sur le point d’être mise en ligne. C’est le très attendu Kazuha qui sera à l’honneur ces prochaines semaines, et on peut désormais en découvrir un peu plus sur son gameplay avec une nouvelle vidéo.

Un rappel avant la sortie du personnage

Si vous avez déjà jeté un oeil aux précédents trailers du jeu, cette vidéo ne vous apprendra rien de bien nouveau, et elle ne servira qu’à faire monter l’excitation autour du personnage.

Après en avoir vu un peu plus sur son histoire, le personnage venu d’Inazuma présente ses capacités dans une vidéo qui fait un clin d’oeil aux films de samouraïs, tout en mettant une nouvelle fois en avant la relation de complicité en Kazuha et Beidou. Rappelons que la bannière de Kazuha sera disponible dès demain, à 19 heures.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus, notamment ceux sur l’Archipel de la Pomme dorée. Notre guide sur le personnage de Kazuha sera disponible dès demain.