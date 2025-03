Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 5.5 du jeu (Varesa, Iansan…)

Une nouvelle zone pour Natlan

Cette nouvelle mise à jour de Genshin Impact nous permettra enfin de visiter le volcan de Tollan de la région de Natlan que l’on pouvait voir au loin, qui pourra entrer en éruption et rendre l’exploration plus périlleuse.

C’est là-bas que l’on découvrir également la dernière tribu de la région, à savoir le Collectif de l’Abondance. On peut aussi voir qu’en plus de cette zone volcanique, la quête de cette update nous fera aussi visiter une zone aérienne (dans le volcan ?) aussi grande que mystérieuse, que l’on découvrira à dos de dragon mécanique.

Les bannières de la version 5.5

Le seul nouveau personnage 5 étoiles de cette mise à jour 5.5 se nomme donc Varesa, et sera de type Electro. Elle aura un style de combat pour le moins particulier, inspiré des luchadors. Elle sera spécialisée dans les attaques plongées, qui deviendront de plus en plus fortes lorsque Varesa aura beaucoup de points de noctâme. Elle aura aussi d’une grande liberté de mouvement avec un grand sprint qui lui permettra d’effectuer de larges sauts si un obstacle se trouve sur sa route.

On pourra également mettre la main sur un nouveau personnage 4 étoiles Electro maniant une lance, Iansan, que l’on connait depuis un moment maintenant. Elle aussi disposera d’un puissant dash, et pourra booster l’attaque du personnage actif sur le terrain, notamment en fonction de comment les personnages bougeront sur le terrain (plus ils bougeront, plus ils seront boostés). Elle pourra aussi soigner un peu vos PV si un personnage de votre équipe dépense de la noctâme.

La première bannière de la mise à jour mettra en avant Varesa avec Iansan en focus 4 étoiles. Xianyun sera l’autre 5 étoiles de la première partie de la mise à jour. Xilonen et Venti seront quant à eux les personnages 5 étoiles de la deuxième partie de l’update 5.5.

Les événements de la version 5.5

Le premier événement majeur prendra la forme d’un tournoi en plusieurs épreuves. La première sera centrée sur des combats où vous devrez prendre d’assaut une base ennemi. Il y aura aussi une phase de défense où vous devrez défendre votre camp. L’autre partie du tournoi sera une sorte labyrinthe sous la forme d’un mini-jeu. En plus d’autres récompenses, remplir les objectifs de cet événement vous permettra de débloquer le personnage d’Ororon.

La version 5.5 proposera aussi un événement multijoueur, où il faudra rapidement collecter des pièces dans une arène et gêner les autres participants. On retrouvera un autre événement sous la forme d’un mix entre un festival de musique et un jeu de casse-brique, tandis qu’un autre nous demandera de combattre de boss en sélectionnant plusieurs niveau de difficulté, les plus durs demandant de venir à bout des ennemis avec d’énormes barres de PV. Un nouveau boss sera aussi présent et prendra la forme d’une créature de lave, dont la forme pourra être changée s’il reçoit assez de dégâts Pyro.

On retrouvera l’habituel bonus concernant la récolte d’artéfacts qui sera multipliée par deux pendant un certain nombre de jours, ce qui sera idéal pour aller farmer les deux nouveaux sets qui arriveront avec cette mise à jour.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque live de présentation de mise à jour pour Genshin Impact, des codes pour obtenir des récompenses, dont des primo-gemmes, ont été distribués et ne sont valables que quelques heures :

GI55Teteocan

GoGoVaresa0326

CoachIansan0326

Quand sortira la version 5.5 de Genshin Impact

La version 5.5 de Genshin Impact sera disponible à partir du mercredi 26 mars prochain. Comme d’habitude, une maintenance des serveurs aura lieu dans la matinée de cette même journée, et 600 primo-gemmes devraient être offertes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.