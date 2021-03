Genshin Impact : La version 1.4 sera présentée durant un stream le 7 mars

Alors que l’on vient à peine de découvrir le personnage de Hu Tao, Genshin Impact se prépare pour sa version 1.4, prévue normalement pour le 17 mars prochain. Le studio miHoYo va une nouvelle fois présenter les nouveautés de cette version à l’occasion d’un stream le 7 mars prochain.

v1.4 China Livestream – Mondstadt Festival

Date: March 6th, 20:00 CST

Jean and Venti will make a special appearance in this livestream pic.twitter.com/ggkNnsqVzU

— Zeniet (@Zeniiet) March 4, 2021