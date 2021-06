Genshin Impact nous présente les costumes d’été de Jean et Barbara en vidéo

Le studio miHoYo a surpris son monde hier en présentant trois personnages en provenance d’Inazuma, mais il n’oublie pas pour autant d’attirer notre attention sur la version 1.6 de Genshin Impact qui arrive dès demain. Et celle-ci mettra en avant les premiers skins dans le jeu, avec des costumes d’été pour Jean et Barbara.

Un meilleur aperçu des costumes

Une nouvelle vidéo permet de jeter un oeil à ces nouveaux costumes, qui sentent bon l’été, le soleil et les vacances. Pour rappel, le costume de Barbara pourra être obtenu gratuitement en accomplissant l’un des défis de la version 1.6 du jeu, tandis que celui de Jean sera payant, et disponible dans la boutique contre des cristaux primaires.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus