Genshin Impact : miHoYo a « des choses prévues pour la next-gen » mais pas sur Xbox

Auteur d’un lancement réussi avec 17 millions de téléchargements en 4 jours rien que sur mobiles, Genshin Impact est un succès et miHoYo compte bien faire en sorte que cela dure. Si le studio chinois nous avait déjà confirmé en interview fin septembre qu’il avait « plusieurs projets en ce qui concerne le titre et la prochaine génération de consoles de jeu », on sait aujourd’hui que les plateformes Xbox ne sont pas dans sa ligne de mire.

Une mise à niveau en préparation sur PS5 ?

Comme le rapporte le site GamesRadar, un membre de l’entreprise asiatique a déclaré à IGN Japon que les développeurs ont « des choses prévues pour Genshin Impact sur consoles next-gen » tout en laissant entendre qu’ils « discutaient de futures améliorations visuelles » et en confirmant ceci : « Nous n’avons actuellement aucun projet concernant une version Xbox du jeu. »

Concernant le suivi post-lancement de l’action-RPG, dont une partie aurait fuité en début de semaine, le représentant a rappelé que miHoYo continuera « à développer encore plus de contenu et de gameplay tout en publiant des mises à jour et des optimisations. Ainsi, ce qui a été mis en ligne n’est pas la version finale mais plutôt la première étape de la feuille de route du jeu. »

Genshin Impact est disponible sur PC, PlayStation 4, iOS et Android. Notez que le titre sortira aussi sur Switch à une date inconnue pour le moment.