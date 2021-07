Genshin Impact : Inazuma arrive, toutes les infos en vidéo (Ayaka, date de sortie 2.0…)

Alors que Genshin Impact va célébrer son premier anniversaire à la rentrée, une nouveauté de taille attend les joueurs : l’arrivée d’Inazuma. Il s’agit de la nouvelle région tant attendue, qui rejoindra Liyue et Mondstadt. On nous promet plusieurs îles à découvrir, de nouvelles mécaniques mais aussi un tas de nouvelles choses à faire.

Parmi celles-ci, on aura bien sûr de nouveaux personnages avec l’arrivée d’Ayaka puis d’autres qui ont déjà été teasés. Le Voyageur pourra aussi passer en Electro, et on nous promet de nouvelles armes, de nouveaux sets d’artefacts, un changement dans la bannière d’armes et d’autres joyeusetés. On vous résume tout cela en moins de 6 minutes en vidéo.

La mise à jour 2.0 de Genshin Impact arrivera le 21 juillet. Notre équipe sera bien sûr là pour couvrir l’événement et vous relayer moult guides, notamment les Electroculus et leur emplacement.