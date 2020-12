Gears 5 : Le DLC Hivebusters sera disponible le 15 décembre

Après avoir accueilli cinq Opérations ajoutant du nouveau contenu multijoueur depuis sa sortie l’an dernier, Gears 5 s’apprête à étoffer sa campagne avec l’arrivée du DLC Hivebusters le 15 décembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S.

Et une mission suicide, une !

Comme l’explique le site officiel du TPS, cette extension de trois heures, jouable en coopération jusqu’à trois en écran splitté ou en ligne, vous proposera de diriger l’escouade Scorpio composée de Lahni, Keegan et Mac, les protagonistes du mode Escape. Se déroulant dans les îles volcaniques de Galangi, le groupe devra mener à bien une mission suicide visant à détruire une ruche de la vermine « qui pourrait détenir la clé pour sauver Sera et être le salut de leur propre rédemption. »

Le DLC Hivebusters de Gears 5 sera disponible individuellement contre la somme de 19,99€. Notez que les abonné(e)s au Xbox Game Pass Ultimate pourront en profiter gratuitement. Sachez aussi qu’à cette même date, le titre s’offrira une édition Game of the Year vendue 59,99€ qui comprendra le jeu, l’extension, un pack de personnages Halo Reach et 30 jours de boost. Cette version sera également gratuite pour les membres du service de Microsoft.