Gary Bowser : Le hacker Nintendo est condamné à 3 ans de prison

Même si l’envie de présenter cette actualité comme celle où « Nintendo envoie Bowser en prison » était forte, elle est suffisamment insolite pour faire sourire, sauf peut-être pour le condamné responsable du hacking de plusieurs produits de la firme. En effet, on sait que Nintendo ne rigole pas avec ses propriétés.

So long Gary Bowser

Arrêté en octobre 2020 par les autorités en République Dominicaine et extradé aux Etats-Unis, Gary Bowser faisait partie d’un groupe (et en était même la figure publique) qui développait des puces et des logiciels destinés au hack de nombreuses consoles Nintendo dont la Nintendo Switch. Un procédé bien entendu illégal qui permet de lire des jeux téléchargés sur la toile et d’installer des applications non-officielles.

Parmi les 11 chefs d’accusation à son encontre, on note également du blanchissement d’argent et de la fraude en ligne. L’homme a cependant plaidé coupable uniquement ce qui concerne la création de logiciels et de dispositifs ayant contournés les systèmes officiels des machines. Alors que le gouvernement américain souhaitait 10 ans d’emprisonnement contre 19 mois pour son avocat, la justice a finalement condamné Gary Bowser à 3 ans de prisons et une amende de 14.5 millions de dollars.

Ses deux complices, Max Louarn et Yuanning Chen, n’ont pas encore répondu de ses accusions étant donné que le premier est en attente d’extradition depuis la France et que le second est toujours en liberté. Outre la boutade en rapport avec le nom du condamné, il est impressionnant de voir à quel point le hacking est autant pris au sérieux au pays de l’Oncle Sam avec des peines très lourdes posées sur la table.

Le procureur, Nick Brown, a d’ailleurs déclaré que ces pratiques auraient causé plus de 65 millions de dollars de pertes aux entreprises du monde du jeu vidéo. Des dégâts qui vont au-delà du business, toujours selon l’intéressé, puisque ces actions ont également un impact sur les développeurs et les studios indépendants.