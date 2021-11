Games with Gold : Voici les jeux de Décembre 2021 sur Xbox

Comme chaque mois, les abonnés live vont pouvoir télécharger et jouer « gratuitement » à plusieurs jeux sur les consoles Xbox. Ces derniers sont inclus dans l’abonnement et si les regards sont désormais pleinement tournés vers le Game Pass, c’est toujours l’occasion de découvrir de nouveaux jeux. Voici la liste des Games With Gold pour décembre 2021.

Quels sont les Games with Gold décembre 2021 ?

C’est une nouvelle fois billbil-kun de Dealabs qui dévoile les titres quelques heures avant leur annonce officielle. Et pour décembre, on aura droit à de la gestion, de la dictature, et des orques à terrasser. Voici la liste.

Xbox One

The Escapists 2 (du 1er au 31 décembre)

Tropico 5 Penultimate Edition (du 16 décembre au 15 janvier)

Xbox 360

Orcs Must Die! (du 1er au 15 décembre)

Insanely Twisted Shadow Planet (du 16 au 31 décembre)

Que comptez-vous télécharger ?