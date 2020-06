Les jeux gratuits de l’Epic Games Store du 18 au 25 juin

Alors que nous pouvions profiter de Ark : Survival Evolved et de Samourai Shodown Neogeo Collection la semaine dernière sur l’Epic Games Store, ce sont des titres d’un genre tout à fait différent qui arrivent cette semaine.

Pathway

Dans un univers graphique bien particulier, Pathway est un jeu d’aventure et de stratégie se déroulant dans les années 1930. Dans des combats qui s’effectuent au tour par tour, vous devrez tenter de percer les mystères de tombeaux et autres bunkers d’Afrique du nord où des trésors gigantesques seraient disséminés. Mais attention car vous n’êtes pas le seul à convoiter ces richesses enfouies …

The Escapists 2

Avec The Escapists 2, plutôt que de vouloir pénétrer dans un lieu vous allez devoir essayer d’en sortir. Le jeu de Team17 et Mouldy Toof Studios vous met au défi de vous échapper des pires prisons du monde, et ce quel que soit le moyen utiliser (parfois complètement loufoque mais comme on dit : plus c’est gros, plus ça passe). La nouveauté principale par rapport au premier opus est de pouvoir vous échapper en coopération avec des amis, ce qui rend les choses tout de suite plus rigolotes.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !