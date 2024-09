INAYAH – Life after Gods : Un charmant metroidvania post-apocalyptique s’annonce pour 2025 sur PC et consoles

Du post-apo sauce cybernétique

Bien qu’un metroidvania doive notamment faire ses preuves sur son gameplay, INAYAH – Life after Gods attire tout de suite l’œil par sa direction artistique faite à la main. Des biomes variés, de la couleur et des animations images par images, le premier trailer ainsi que la présentation à laquelle on a assisté font envie.

Et si des anciens développeurs participent, c’est aussi le cas des artistes, notamment issus de Blizzard ou Disney. Diverses inspirations se trouvent aussi du côté des films du Studio Ghibli ou encore de l’Attaque des Titans (dont vous aurez peut-être chipé la référence dans le trailer du présent article).

Concernant le pitch, on incarne ici Inayah (doublée par Jessica Caroll, déjà aperçue dans Baldur’s Gate 3), une orpheline évoluant dans une planète Terre post-apocalyptique. Plus précisément, les Forerunners, une race alien, s’y est installée après avoir subi une déroute au cours d’une guerre intergalactique. En trouvant refuge sur notre belle planète pour ensuite reprendre leur conquête, les Forerunners ont décidé de ressusciter une humanité à l’agonie en construisant des installations et en la faisant évoluer.

Plusieurs centaines d’années plus tard, c’est là que l’on retrouve notre héroïne, à la recherche de réponses sur son passé. Les humains sont désormais séparés en tribus, et c’est justement en retrouvant la sienne qu’Inayah trouvera ce qu’elle cherche. Bien entendu, un tel univers comprend tout un tas de dangers auxquels elle devra faire face. Pour l’aider, elle devra s’aider de son gantelet.

Un metroidvania qui s’annonce dynamique et versatile

Ce gantelet va pouvoir prendre l’aspect de trois armes différentes : des épées, un fléau, et des poings. Chacune de ces armes dispose bien sûr de ses propres capacités, lesquelles peuvent d’ailleurs s’approfondir grâce à des arbres de compétences dédiés. Ces armes se collecteront petit à petit en battant certains boss, parmi la vingtaine présente dans le jeu. Et, de ce que l’on a compris, on choisit dès le départ la première arme qui nous accompagnera. Cela amène donc une approche variable des différentes routes du jeu, en spécifiant qu’à chaque arme s’ajoute une mécanique de plateforme précise.

Et une fois que vous avez les trois à disposition, alors les enchainements les plus beaux et les plus complexes sont permis, histoire d’atteindre les toutes dernières zones explorables du jeu. Switcher entre les trois pouvoirs à chaque instant est donc une nécessité. Les développeurs nous ont indiqué que différents modes de sélection des armes seront disponibles, pour répondre à tous types d’affinité. Vous pouvez tout à fait opter pour une sélection en menu circulaire, en carrousel ou encore tout simplement le « un bouton, une arme ». Un confort personnalisable qui s’avère être une très bonne et rare initiative.

Inayah ne partira pas seule en expédition puisque son drone Sputnik lui tiendra compagnie. Améliorable, il sera susceptible d’aider notre héroïne au cours des phases d’exploration ou de puzzle. La possibilité d’installer des implants nous donnera aussi quelques effets afin de personnaliser un build qui s’annonce déjà assez personnalisable.

Enfin, le titre d’ExoGenesis ne délaisse pas non plus la partie narrative, puisque des choix devront être faits, notamment par le biais d’interactions avec d’autres personnages, de quoi mener à plusieurs fins différentes. Et puis cerise sur le gâteau, trois modes de difficulté contenteront autant le public acharné que néophyte.

INAYAH – Life after Gods s’annonce comme un metroidvania particulièrement intéressant et sera tout d’abord disponible au cours du premier trimestre 2025 sur PC. Les versions consoles arriveront quant à elles durant le deuxième.