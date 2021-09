French Days : Sélection des meilleurs offres gaming et high-tech 🔥

Avec le Nintendo Direct et la rentrée un peu particulière, vous avez peut-être oublié les French Days. Pourtant, les jours français sont bien lancés pour ce week-end, avec plusieurs offres et remises sur les jeux vidéo mais aussi les produits high-tech, claviers, souris et d’autres promotions à ne pas manquer. Si jamais vous n’avez pas encore craqué, on vous sélectionne les meilleurs bons plans de la journée.

Toutes les offres French Days 2021

Les French Days commencent ce 24 septembre 2021 et vont se dérouler le temps d’un week-end, donc jusqu’au 27 septembre. Pendant cette période, il est possible de dénicher du matériel gaming, hardware, high-tech et jeux vidéo à prix réduit. Que ce soit chez Sony, LG, Samsung et d’autres fabricants à renommée mondiale, plusieurs enseignes proposent des bons plans qu’il ne pas manquer.

Sur cet article, vous n’allez pas retrouver moult promotions mais simplement une sélection des offres à ne pas manquer. Une liste réduite mais pertinente, avec des jeux et produits high-tech utiles ou qui ont un pourcentage de réduction intéressant. Un peu comme le Black Friday, les French Days vous permettent de faire des économies et l’on vous partage tout ça.

Sélection des meilleurs offres des French Days

Téléviseur et TV 4K

Barre de son

Barre de son LG SN10YG (Dolby Atmos) – 499.99€ au lieu de 999€

Ecran gaming

Disque Dur et SSD

Clavier, souris et casque gamer

PC Portable

Siège gaming

Fauteuil Razer Iskur – 349.99€ au lieu de 549€

Smartphone et téléphone

Et voilà , c’est tout pour cette sélection des offres du French Days. Vous l’avez compris, il s’agit principalement de matériel pour bien s’équiper et jouer dans de bonnes conditions. La rédaction vous conseille notamment le téléviseur LG C1 qui est une bonne pioche pour la nouvelle génération de consoles. D’autres offres seront rajoutées au cours du week-end.

Les offres French Days 2021 par revendeurs

Quand se déroule les French Days 2021 ?

Cette année, les French Days 2021 se déroulent du 24 septembre au 27 septembre et se concentrent donc sur un week-end. Plusieurs enseignes participent à l’événement, mais ils ne sont pas tous tenus de faire des promotions décentes.