Attendu par de nombreux fans de l’univers du roi des sept mers Aquaman, voilà qu’aujourd’hui, jour de la disponibilité du skin Aquaman via ses défis hebdomadaires, son antagoniste, le mercenaire sous-marin Black Manta fait son apparition dans la boutique du jeu Fortnite, après l’apparition de Captain America au début du mois.

Une Manta l’eau, s’il vous plait

Avec ses gros yeux rouges et son physique caractéristique, ne pensez pas passer inaperçu avec cette tenue. Bien que l’on aurait pu croire que cette tenue serait disponible via des défis, Epic Games (qui a présenté la tenue dans un article et via un trailer de gameplay) semble vouloir capitaliser sur la licence à succès de DC Comics.

Vous pouvez ainsi retrouver le skin Black Manta en boutique pour le prix de 1500 V-bucks (soit 15€) mais aussi son outil de collecte, les doubles Lames de Manta (au prix de 800 V-bucks soit 8€). Profitez vite de l’offre, car il s’agit d’une disponibilité à durée limitée.