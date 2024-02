Fortnite : l’arrivée surprise de Lady Gaga dans le mode Festival et le plein de nouveautés dans la dernière mise à jour

Poker Face et autres joyeusetés

Lancée depuis hier, la saison 2 du mode de jeu indépendant Fortnite Festival qui reprend certains codes de jeux comme Guitar Hero mais qui propose surtout une formidable vitrine musicale, vient de lancer son passe musical spécial Lady Gaga, l’égérie de cette saison 2 après The Weeknd la saison passée notamment. Ainsi, durant toute la durée de la saison 2 « Révélez votre talent », les joueurs et joueuses pourront accomplir des quêtes Festival Festival pour débloquer de nouveaux instruments, de nouveaux morceaux ainsi que des récompenses gratuites et des récompenses bonus pour les détendeurs du Pass Festival (comptez 1800 v-bucks tout de même).

Parmi les récompenses payantes, vous pourrez retrouver des instruments directement inspirés de l’univers de la chanteuse et comédienne américaine (comme la Gratte Chromatica ou la Keytar Chromatica) ainsi qu’une tenue violette Gaga énigmatique exclusive et rendant honneur à la tenue portée par la chanteuse lors de sa tournée mondiale Chromatica Ballet, mais aussi d’autres récompenses, comme une aura Hack musical dès l’obtention du passe.

Une tenue Gaga Chromatica plus en cuir (ci-dessus) concue par le créateur Cecilio Castrillo viendra vous aider dans la lutte contre Chromatica, présente dans la boutique avec la Basse Chromatica, le Micro Chromatica, et d’autres accessoires assortis.

Des musiques seront également disponibles en jeu comme :

Nelly ft. City Spud – Ride Wit Me

Soundgarden – Black Hole Sun

Topic w/ A7S – Breaking Me

Et des musiques propres à l’interprète de Shallow comme:

Poker Face

Applause

Bloody Mary

Born This Way

The Edge of Glory

Just Dance

Rain On Me

Stupid Love

La Saison 2 de Fortnite Festival est prévue pour durer jusqu’au 22 avril, date à laquelle vous ne pourrez plus obtenir ces objets et récompenses avant le passage à la Saison 3 encore inconnue.

Rocket Racing et LEGO Fortnite ne sont pas en reste

Mais Fortnite Festival n’a pas été le seul mode mis à jour durant le temps d’arrêt du 22 février. En effet, le jeu principal ainsi que les deux modes lancés dernièrement ont également reçu des ajouts de contenus, voici e qu’il faut retenir de cette mise à la page.

LEGO Fortnite

La pêche fait son arrivée dans LEGO Fortnite ! Lancé en décembre dernier en même temps que les deux autres modes de jeu Rocket Racing et Fortnite Festival, le mode de jeu indépendant inspiré des briques danoises accueille la possibilité de fabriquer des cannes à pêche pour sa mise à jour Belle prise. Au programme, 4 niveaux de rareté permettant d’obtenir des espèces aquatiques de plus en plus rares, comme le Poisson orange, le Poisson thermique violet, le Bleuvageon bleu, la Méduse câline ou encore le Poisson-piment de lave entre autres, avant de cuisiner le tout dans le tout nouveau Préparateur de poisson.

Mais de nouveaux items ont également fait leur apparition : le sceau à appâts pour des parties de pêche fructueuses, la longue-vue ou encore la boussole, mais aussi de nouvelles ressources comme le sable et le verre. De nouvelles amulettes et de nouveaux villageois ont aussi fait leur apparition, de quoi compléter une belle mise à jour bien complète donc dont le détail est à retrouver sur le site officiel du jeu.

Rocket Racing

Enfin, Rocket Racing, le « Rocket League de Fortnite » se voit lui aussi doté de nouvelles fonctionnalités, comme le mode Speed Run ou Contre-la-Montre en français. De nouvelles quêtes ont fait leur apparition dans la saison 0 du jeu indépendant, vous permettant de tenter d’améliorer votre score à chaque nouveau tour, pour déverrouiller la traînée Sprintspark et ses nombreuses variantes par exemple. A noter que les quêtes de lancement de ce nouveau mode de jeu seront disponibles jusqu’au 26 mars à 5h du matin.

Dans Contre-la-Montre, tentez d’établir le meilleur temps possible sur des variations de pistes déjà connues comme Riviera, Anaconda ou encore Olympe. La présence d’un fantôme sur les pistes vous permettra de repérer vos meilleurs faits et gestes et ainsi d’adapter votre conduite pour optimiser encore plus votre temps de course, en partie privée ou à plusieurs, sans risquer de se rentrer dedans, rassurez-vous.

Enfin, le véhicule Diestro débarque dans Rocket Racing. Tout droit venu de Rocket League, ce nouveau châssis sera disponible à la vente dans la boutique au sein d’u pack voiture Diestro comprenant une tonne de stickers en plus de 13 variantes colorées du véhicule en question. A noter que l’achat est compatible avec votre casier Rocket League et vice versa si vous le possédez déjà dans l’autre jeu de voitures d’Epic Games.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur toutes les plateformes à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Cloud et mobiles.