Fortnite Chapitre 4 Saison 2 : Découvrez la nouvelle carte de cette saison MEGA

Hier, la nouvelle saison de Fortnite s’est lancée après plusieurs jours de teasing sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle saison, Fortnite MEGA de son nom, est la deuxième du quatrième chapitre, et amène avec elle son lot de nouveautés comme de nouvelles armes ou de nouveaux véhicules, mais également une nouvelle carte, largement remaniée.

Après vous avoir présenté le trailer cinématique de cette saison ainsi que son trailer de lancement, voici un aperçu complet de la nouvelle carte de l’île ci-dessous.

Gratte-ciels et cerisiers

Cette nouvelle carte voit surtout son quart sud-est totalement renouvelé avec un sol aux couleurs turquoises. Dans cette zone, on devrait retrouver des villes comme Steamy Springs et ses cerisiers, mais aussi Knotty Nets et ses points d’eau, ou les arènes de combat de Kenjutsu Crossing. Au centre de cette zone trône la gigantesque et futuriste MEGA City, avec ses rails de grind et ses gratte-ciels impressionnants.

