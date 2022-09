Forspoken : L’action-RPG se dévoile à l’occasion du Tokyo Game Show

Le Tokyo Game Show 2022 ouvre ses portes aujourd’hui, et si la semaine a déjà bien commencé avec un Nintendo Direct et un State of Play, de nombreux studios vont en profiter pour dévoiler de nouvelles informations et autres nouveautés. Square Enix fait bien sûr partie des acteurs majeurs de l’événement japonais et vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Forspoken.

Frey s’apprête à découvrir un nouveau monde

Régulièrement repoussé, Forspoken semble pour l’instant bien partie pour sortir début 2023. Le jeu semble prêt, et peaufine sa communication pour ses derniers mois de pré-lancement. L’éditeur nippon diffuse aujourd’hui un trailer d’environ 2 minutes qui fait le tour du jeu, on nous présentant Frey, transportée dans un monde magique malgré elle, qui va devoir faire face à de nombreuses menaces. On y aperçoit son fameux bracelet, qui va la suivre tout au long de l’aventure, plusieurs personnages qui semblent importants, un aperçu du bestiaire démoniaque et un peu de gameplay jonché de parkour et d’affrontements.

Des previews mitigées

Il y a peu, Square Enix a aussi permis à quelques rares médias de jouer en avant-première au jeu. Les premières previews sont tombées, et ne sont pas forcément toutes très encourageantes. Des confrères tels que IGN, Eurogamer, Gamespot, Vandal ou encore Everyeye, ont pu dévoiler leurs premières impressions, avec quelques images de gameplay inédites, et du bon et du moins bon en ressort.

Comme on pouvait le craindre dans les 10 minutes dévoilées cet été, les médias soulignent un monde magnifique mais terriblement vide et sans intérêt. Le gameplay semble aussi très agréable, avec du parkour, de la magie et beaucoup d’originalité, mais souvent contré par une lisibilité qui laisse à désirer. Les sensations manette en main semblent bien là, avec un Frey aussi bavarde que perdue dans un monde trop déserté pour elle.

Reste à voir comment tout ça va se concrétiser à la sortie du jeu et sur l’aventure complète. Forspoken est attendu pour le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5. Quelques captures d’écran supplémentaires sont disponibles dans la galerie plus bas.