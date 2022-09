Accueil » Actualités » Nintendo Direct : Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Fire Emblem Engage… Notre résumé en vidéo

Cette semaine, l’actualité est très chargée puisque c’est l’ouverture du Tokyo Game Show. Ce qui veut dire que les constructeurs avaient besoin de faire quelques annonces avant que le salon japonais ouvre ses portes, et on a pu le voir avec Nintendo qui a proposé son habituel Nintendo Direct de septembre.

Cette conférence a été riche en annonces avec quelques surprises dans le lot, comme la présentation de Fire Emblem Engage, ou la confirmation que Pikmin 4 avançait bien et sortirait en 2023. Mais le clou du spectacle, c’était bien évidemment Zelda: Breath of the Wild 2, ou plutôt Zelda: Tears of the Kingdom, qui a présenté quelques images.

Si vous avez manqué ce Nintendo Direct et que vous souhaitez savoir l’essentiel des informations en quelques minutes, vous retrouverez ci-dessus notre résumé complet de cette émission en vidéo.