Project Athia sera une exclusivité temporaire PlayStation 5

Annoncé au cours de la première présentation des jeux PS5 en juin dernier, Project Athia est encore bien mystérieux. Cela étant, avec la vidéo du jour, diffusée par Sony, nous savons au moins sur quels supports il débarquera, et quel sera le délais d’attente pour les joueurs Xbox.

24 mois d’attente pour les joueurs Xbox

Le trailer diffusé en juin dernier ne racontait pas grand chose, mais il a toutefois fait germer les plus farfelues conjectures dans l’esprit des fans de Square Enix, éditeur du soft. Certains ont par exemple trouvé une ressemblance avec l’univers de Final Fantasy XV, via un élément de décors. Il y a cependant peu de chances pour que les deux jeux soient liés, Project Athia étant développé par Luminous Productions, bien que l’entreprise soit à l’origine du portage de ce RPG de 2016 sur Stadia.

Jusque là, tout ce que nous savons du titre se résume finalement au fait qu’il s’agira d’un monde ouvert. Mais la vidéo du jour, diffusée par Sony et montrant une bonne poignée de jeux à venir sur PS5, nous en dit plus quant à la disponibilité de Project Athia. Le titre sortira finalement sur PC et sur PlayStation 5, et ne pourra pas être porté sur une autre console avant 24 mois. Pas de chance pour les joueurs Xbox Series donc, et peut-être pour les futurs possesseurs de Switch Pro, si la rumeur à son sujet finit par se révéler véridique.

Project Athia n’a pas encore de date de sortie.