Fire Emblem Warriors: Three Hopes fait plus ample présentation

Fire Emblem Warriors: Three Hopes était resté très discret depuis son annonce lors du dernier Nintendo Direct. Mais avec une sortie prévue en juin, il est grand temps pour le musou de commencer réellement sa communication.

Un bon gros cast à prévoir pour ce Fire Emblem Warriors ?

La première surprise de cette nouvelle vidéo, c’est que le personnage aux cheveux violets, n’est pas l’antagoniste comme on le pensait lors de l’annonce mais bien le protagoniste de ce nouveau Fire Emblem Warriors. Présenté en tant que Shez, il sera possible de changer son nom et même son genre. Et l’antagoniste que le marketing nous vend pour l’instant est Byleth aussi connu comme terrible Démon Cendré.

Pour rappel, ce beat them all prend place dans l’univers du jeu Fire Emblem Three Houses. Là aussi, il faudra choisir entre trois factions pour suivre des histoires différentes et forcément, on retrouvera les mêmes camps que dans le tactical-RPG mais avec des noms modifiés. On retrouve donc le Brasier pourpre, la Lueur d’azur et la Fournaise dorée. Cela nous permet de confirmer au passage que les chefs et leurs bras-droits seront jouables.

On peut ainsi apercevoir en action Edelgard, Hubert, Dimitri, Dedue, Claude et Hilda. Le trailer nous montre également d’autres personnages connus sans nous spécifier si on pourra directement les contrôler, il s’agit de Flayn, Lorenz, Mercedes. Monica est aussi présente, tout comme Holst, le grand-frère d’Hilda.

Un musou très tactique ?

Mais cette vidéo est aussi l’occasion de nous montrer à quel point le gameplay a été retravaillé pour coller à Three Houses. Alors pas tellement celui des combats à première vue mais au moins tout ce qui va autour quitte à emprunter aux autres musous. Un peu comme pour le dernier Hyrule Warriors, une carte vient remplacer les menus plus classiques et on y trouvera notamment les missions principales ou annexes mais aussi des ressources.

Il sera possible de changer l’équipement de vos personnages comme d’habitude, mais aussi les escouades qui les accompagnent. On pourra donner à nos alliés des ordres plus précis qu’un simple « Aller ici » puisqu’on pourra par exemple leur demander de soigner quelqu’un d’autre. On retrouve aussi le système d’assistants et les attaques en duo.

On pourra améliorer l’entente des personnages au QG où on pourra d’ailleurs se promener librement pour profiter des différents services, comme le fait d’apprendre de nouvelles classes. Bref, tout cela donne envie mais c’est surtout la technique qui fait peur quand on voit certaines textures et que l’on se souvient du framerate de l’Ère du Fléau…

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin en exclusivité sur Nintendo Switch.