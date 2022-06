Accueil » Actualités » Une démo disponible dès maintenant pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Si vous avez déjà retourné la démo de Mario Strikers: Battle League, Fire Emblem Warriors: Three Hopes est là pour prendre le relais avec un tout autre style de jeu. Si vous étiez septique concernant ce Dynasty Warriors-like prenant place dans l’univers de Fire Emblem : Three Houses, voilà de quoi vous faire un premier avis manette en mains.

Prenez un ou une Chez et jouez

Nintendo vient en effet d’annoncer qu’une démo jouable est disponible dès maintenant et gratuitement sur le Nintendo eShop. En plus de prendre part au tout début de l’aventure en compagnie du héros ou de l’héroïne Chez, il faudra de nouveau refaire le choix cornélien entre les trois maisons : les lions de saphir, les aigles de jais et la maison du cerf d’or.

Il sera possible de jouer aux trois premiers chapitres sachant que votre progression pourra être transférer vers le jeu complet. Si vous voulez en savoir plus sur le titre en général, nous venons justement de sortir un aperçu après avoir complété quelques chapitres. Globalement nous sommes devant un bon défouloir qui cache un immense respect au modèle de base grâce à de nombreuses mécaniques de jeu ne se basant pas sur la castagne. Si vous avez adoré Hyrule Warriors, il devrait normalement vous convaincre.

Le nouveau trailer diffusé nous apprend également que les loups de cendre seront jouables. Il s’agit de quatre personnages introduits dans le DLC du J-RPG tactique : Ombres Embrasées.

Si la démo vous plaît, sachez que Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin prochain exclusivement sur Nintendo Switch.