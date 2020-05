Sid Meier’s Civilization VI : du nouveau contenu avec le New Frontier Pass

Après avoir débarqué sur PlayStation 4 et Xbox One en fin d’année dernière, 2K vient tout juste d’annoncer le prochain season pass de Sid Meier’s Civilization VI : New Frontier Pass. Au programme des réjouissances : de nouvelles civilisations, de nouveaux dirigeants et des nouveaux modes de jeu !

Que propose le New Frontier Pass ?

Alors que Civilization VI est sorti depuis bientôt 4 ans, et que le contenu s’est étoffé au fil des années avec notamment les extensions Rise and Fall et Gathering Storm, vous allez pouvoir retourner à votre gestion de civilisation dès le 21 mai en découvrant du nouveau contenu. Ce season pass New Frontier Pass proposera en tout 6 packs téléchargeables, qui sortiront tous les 2 mois à partir du 21 mai.

Et pour débuter cette valse de nouveautés, 2K vient de dévoiler le contenu des deux premiers packs du New Frontier Pass :

Pack Mayas et Grande Colombie (le 21 mai) : ajoutera les dirigeants de chacune de ces civilisations, un nouveau mode de jeu Apocalypse, des cités-états, des ressources et des merveilles naturelles.

(le 21 mai) : ajoutera les dirigeants de chacune de ces civilisations, un nouveau mode de jeu Apocalypse, des cités-états, des ressources et des merveilles naturelles. Pack Ethiopie (au mois de juillet) : ajoutera le dirigeant de cette nouvelle civilisation avec un mode de jeu Sociétés Secrètes ainsi que de nouveaux états et infrastructures.

Ce New Frontier Pass est d’ores et déjà disponible en boutique au prix de 39,99€ sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pas de jaloux, toutes les plateformes y auront droit.

Autre bonne nouvelle, pour tout achat de ce season pass, vous obtiendrez de nouveaux packs de personnalités pour Theodore Roosevelt et Catherine de Médicis, qui modifieront notamment le gameplay des deux dirigeants.

Pour rappel, Sid Meier’s Civilization VI est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.