Final Fantasy VII Remake : le poids du jeu a fuité, et il n’est pas léger

Après avoir diffusé de nombreuses images inédites et sa superbe cinématique d’introduction, Final Fantasy VII Remake fait reparler de lui aujourd’hui pour des raisons plus techniques. La jaquette coréenne du jeu aurait apparemment fuité, et elle nous permet de connaître l’espace nécessaire sur votre disque dur pour pouvoir l’installer, qui n’est pas des moindres.

Un poids impressionnant

Selon l’image relayée sur Reddit, on peut donc voir que le jeu pèserait 100 Go tout rond. Autant dire que bon nombre de joueurs devront faire le ménage dans leur disque dur. Gardez cependant en tête que cette information n’a pas encore été confirmée par Square Enix, et qu’il faut prendre tout cela avec des pincettes. Il faut également rappeler que la boîte du jeu contient deux disques, ce qui rend ce poids plus logique.

Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril sur PlayStation 4.