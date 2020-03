Final Fantasy VII Remake : Une tonne de nouvelles images pour les personnages et le Honey Bee Inn

Tout juste après avoir dévoilé la première partie du documentaire consacré à Final Fantasy VII Remake, Square Enix diffuse via Famitsu de nouvelles images pour son jeu tant attendu.

Le côté festif de Midgar

Ces images se concentrent sur les différents personnages du jeu, comme Tseng, Don Corneo et bien d’autres personnages secondaires qui seront plus importants dans ce remake.

La zone du Wall Market est ainsi présentée plus en détails. On retrouve le Colisée de Corneo dans cette partie de la ville, où il faudra affronter des ennemis et survivre pour obtenir des récompenses. Cloud passera forcément une tête au fameux Honey Bee Inn, où il pourra choisir différent costumes pour se déguiser.

Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril sur PlayStation 4.