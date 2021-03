Final Fantasy VII Remake détaille sa version PS5 et le DLC consacré à Yuffie

De nombreuses personnes peuvent aujourd’hui découvrir Final Fantasy VII Remake grâce à l’abonnement PS Plus, mais d’autres attendent de voir ce qu’apportera la version PS5 avant de se (re)lancer dans l’aventure. Square Enix a publié de nouvelles informations concernant Final Fantasy VII Remake Intergrade, avec de nouveaux visuels à l’appui.

Des détails sur Yuffie et Sonon en plus

Tetsuya Nomura l’avait annoncé, cette version PS5 ne va pas utiliser toute la puissance de la console, puisqu’il faudra attendre Final Fantasy VII Remake Part 2 pour exploiter le plein potentiel de la machine. En attendant, cette version Intergrade aura tout de même droit à deux modes différents à savoir :

Le mode Graphismes qui affichera le jeu en 4K

Le mode Performances qui affichera les 60 fps

L’éditeur rappelle que l’éclairage sera amélioré, tout comme les effets de brouillard et les textures du jeu. Un mode Photo sera également présent et permettra d’ajuster l’angle de caméra, l’exposition, les couleurs et d’autres réglages pour prendre vos meilleurs clichés.

Concernant le DLC avec Yuffie, qui ne sera jouable que sur la version PS5, Square Enix nous présente l’héroïne en tant que membre du Shinobi, une unité d’élite du Wutai. Elle infiltrera Midgar afin de trouver la matéria Ultime au sein de la Shinra. Niveau gameplay, Yuffie pourra se battre aussi bien au corps à corps qu’à distance avec sa grande étoile shuriken qu’elle pourra lancer. Elle sera aussi en mesure d’utiliser du ninjutsu.

Elle sera accompagnée par Sonon Kusakabe, un autre soldat du Wutai qui est le disciple du père de Yuffie. Il hait la Shinra et a vécu la guerre très jeune, ce qui fait de lui un guerrier expérimenté. On apprend aussi que cette histoire s’étalera sur deux chapitres.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible le 10 juin prochain sur PS5.