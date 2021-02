Final Fantasy VII Remake : Nomura dévoile plus d’infos sur Intergrade et sur Ever Crisis

La grande surprise du State of Play d’hier soir concernait Final Fantasy VII Remake Intergrade, la version PS5 du jeu du Remake qui apportera quelques nouveautés. Square Enix a également dévoilé Ever Crisis dans la foulée, qui se présente comme un autre « remake » de Final Fantasy VII mais sur mobiles, avec pour volonté d’adapter les spin-off en plus. Tetsuya Nomura a été interviewé par Famitsu (entretient traduit par @aitaikimochi) à propos de ces projets, sur lesquels il a donné quelques détails.

Des détails sur Weiss et Yuffie

Comme il l’a précisé, même si Hamaguchi prend la tête du second opus du remake, Nomura reste très impliqué puisqu’il est le directeur créatif de tout ce qui touche à Final Fantasy VII, et est donc à l’origine de beaucoup de décisions. Forcément, lorsque des fans ont pu voir hier que le personnage de Weiss de Dirge of Cerberus apparaissait dans le trailer de Intergrade, Famitsu lui a demandé ce qu’il en était réellement :

« Puisque le personnage le plus puissant, Sephiroth, est déjà dans le jeu, nous voulions un autre boss formidable en plus de lui, alors nous avons choisi Weiss. je suis personnellement curieux quant à ce que pourrait ressembler une première bataille entre Cloud et Weiss. En réalité, j’ai même demandé à l’équipe d’ajouter Weiss en tant que boss secret depuis la versions PS4. »

Weiss changera ici un peu de look en portant quelques habits en plus (étant donné qu’il était souvent représenté torse nu), et il ne sera visiblement pas le seul nouveau boss de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Nomura confirme que le boss du DLC consacré à Yuffie n’est pas Weiss, ce qui parait logique étant donné que ce dernier apparait dans le simulateur de bataille de la Shinra.

Concernant le DLC avec Yuffie justement, Nomura veut porter un regard extérieur à la première aventure de Cloud, avec Yuffie qui observerait Avalanche de loin. On apprend aussi que Sonon, le nouveau personnage, ne sera pas jouable sauf en mode Tactique, et que le système de combat différera donc un peu du premier opus à cause de cela.

Ever Crisis devrait aussi explorer la jeunesse de Sephiroth

Pour ce qui est de Ever Crisis, Nomura confirme que chaque spin-off aura droit à ses propres chapitres, et que tout peut être joué séparément, avec des chapitres qui arriveront tous les mois. Il confirme aussi qu’il ne faudra probablement s’attendre à ce que les personnages soit doublés étant donné que le jeu adaptera l’entièreté de la saga Final Fantasy VII, sauf peut être durant les combats.

Nomura confirme également que les combats reprendront le système de jauge ATB, avec les matérias qui seront similaires au tout premier opus et des combats qui se rapprocheront donc du système du Final Fantasy VII original.

Pour ce qui est du scénario, Ever Crisis reprendra bien les éléments du Final Fantasy VII paru sur PS1, mais aussi tous les autres titres, même The First Soldier.

Etant donné que ce dernier relate des événements qui prennent place avant la création du SOLDAT, Nomura indique que Ever Crisis ajoutera un épisode inédit qui se concentrera sur « la jeunesse de CE héros légendaire« . Etant donné la chronologie de cet épisode, Nomura indique ni plus ni moins que l’on aura droit à un épisode consacré à la jeunesse de Sephiroth, qui sera écrit par Kazushige Nojima.

Final Fantasy VII Ever Crisis n’est cependant pas prévu avant l’année 2022 sur iOS et Android, ce qui nous laissera le temps de découvrir d’autres détails à son sujet.