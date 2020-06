Final Fantasy Crystal Chronicles : une version gratuite annoncée pour le remastered

Initialement sorti sur Gamecube en 2003, Final Fantasy Crystal Chronicles va nous revenir dans quelques mois dans une version remasterisée, mais pas que. Aujourd’hui, Square Enix nous donne des détails sur les nouvelles fonctionnalités et nous annonce une petite surprise.

Une version gratuite pour tous

Cette surprise, c’est une version gratuite (baptisée Lite) du titre. Cette version vous donnera accès à 3 donjons du jeu et autorise le jeu en coopération en ligne. De plus, si vous jouez avec une personne possédant la version complète, ce n’est plus à 3 mais bien à 13 donjons que vous aurez accès, permettant ainsi de parcourir une bonne portion du jeu sans le moindre frais.

Concernant les nouvelles fonctionnalités, en voici la liste dévoilée aujourd’hui :

Quick Chat : des mots-clés utilisables à la volée pour donner des instructions basiques aux autres joueurs

: des mots-clés utilisables à la volée pour donner des instructions basiques aux autres joueurs Magic Timer : un timer apparaît à l’écran pour faciliter la synchronisation entre joueurs pour lancer des sorts ensemble

: un timer apparaît à l’écran pour faciliter la synchronisation entre joueurs pour lancer des sorts ensemble Améliorations de l’interface : une interface moins intrusive et l’ajout d’une mini-carte

: une interface moins intrusive et l’ajout d’une mini-carte De nouveaux modes de difficultés : il s’agit de donjons à compléter après l’histoire

: il s’agit de donjons à compléter après l’histoire Des musiques retouchées : on nous annonce plus de 50 morceaux recomposés pour l’occasion

Un stream est prévu par l’équipe de développement le 27 juin afin de fournir plus de détails sur ces annonces. Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition sera disponible le 27 août prochain sur PS4, Switch, iOS et Android en version dématérialisée.